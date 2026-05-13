Трамп впервые за 8 лет прибыл с визитом в Китай

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с трехдневным государственным визитом. Это первая поездка действующего американского лидера в Китай с ноября 2017 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Президентский самолет Air Force One приземлился в Пекинском международном аэропорту примерно в 20:00 по местному времени (15:00 по Киеву). Там Трампа встретили вице-президент Китая Хань Чжэн, почетный караул и сотни детей с флагами обеих стран.

Трампа в этой поездке сопровождают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. В состав американской делегации также вошли руководители американских компаний, в том числе глава Tesla Илон Маск из Tesla, гендиректор Apple Тим Кук и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг.

Ожидается, что в четверг Трамп встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. Кроме того, в рамках визита президент США планирует заключить деловые сделки в таких секторах, как сельское хозяйство, энергетика и аэрокосмическая промышленность.

Напомним, накануне Трамп рассказал, какие вопросы планирует обсудить с Си Цзиньпином во время визита в Китай.

Стоит также отметить, что изначально новая встреча лидеров США и Китая была запланирована на апрель, но по просьбе Вашингтона ее решили перенести из-за войны с Ираном.

