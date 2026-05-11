Ректор вуза в Запорожье зачислил 3 тысячи «аспирантов», чтобы «помочь» избежать армии

В Запорожье будут судить ректора частного вуза и еще восьмерых сообщников за преступную схему на сумму более 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Телеграм-канале.

По данным следствия, руководство запорожского вуза зачислило более 3 тысяч «аспирантов» на фиктивное обучение для получения отсрочки от мобилизации. За время действия «схемы» фигуранты получили прибыль в размере более 50 миллионов гривен.

«В суд направлен обвинительный акт в отношении 9 участников преступной организации, которые организовали масштабную схему фиктивного зачисления военнообязанных в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации», – говорится в сообщении.

Организатором сделки был ректор и владелец частного университета в Запорожье. К схеме он привлек свою дочь – проректора по научно-педагогической и научной работе, еще троих проректоров, заместителя директора одного из институтов, начальника центра информационных систем и сотрудников отдела аспирантуры.

Фигуранты схемы оформляли студентов на фиктивное обучение через подделку документов, а файл о поступлении формировали задним числом. Сами же «аспиранты» фактически не учились.

За два года через схему незаконно оформили почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста. Около 3 тысяч из них получили основания для отсрочки от мобилизации. Что интересно, лицензионный объем набора в аспирантуру был превышен в 13 раз.

«Стоимость «услуг» состояла из официальной оплаты обучения, почти 20 тысяч гривен за два семестра, и отдельной неправомерной выгоды: от нескольких сотен до более 260 тысяч гривен с человека. Всего схема принесла её организаторам более 50 миллионов гривен», – пояснили в Офисе генпрокурора.

Схему разоблачили после фиксации массовых регистраций в ЕДЕБО, лицензия университета аннулирована.

Всем обвиняемым инкриминировано участие в преступной организации, взяточничество, махинации с документами, вмешательство в ИТ-системы и препятствование законной деятельности ВСУ. А организатору схемы дополнительно – создание преступной организации и легализацию незаконно полученных средств.

Также мы сообщали, что в Ровно действовала схема незаконного бронирования военнообязанных через фиктивное трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры. Один из участников сделки признал вину и получил условный срок.

А 6 мая Офис Генерального прокурора разоблачил сотрудника СБУ и предпринимателя, которых подозревают в организации схемы фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации. Сотрудника спецслужбы задержали при получении $34 тысяч взятки.

Тем временем Служба безопасности и Нацполиция задержали в Киевской области инструктора одного из отделов Белоцерковского ТЦК, военнослужащего и еще одного предпринимателя, которые организовали схему фиктивного бронирования военнообязанных от мобилизации.

