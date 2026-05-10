В Ровно разоблачили схему фиктивного бронирования через теплоэнерго

В Ровно действовала схема незаконного бронирования военнообязанных через фиктивное трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры. Один из участников сделки признал вину и получил условный срок.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на приговор Ровенского городского суда.

По данным следствия, в 2023 году Александр Янчук начал искать мужчин призывного возраста, которым за деньги оформляли фиктивные трудовые отношения с ООО «Ровнотеплоэнерго». В дальнейшем это позволяло им получить бронирование и избежать мобилизации.

В схеме также фигурировал еще один участник, в отношении которого продолжается отдельное досудебное расследование. Именно ему Янчук передавал полученные средства за оформление документов. В материалах дела упоминаются как минимум три эпизода. Стоимость таких «услуг» составляла 200, 500 и 3200 долларов.

В конце 2024 года Янчука задержали во время очередной попытки договориться с военнообязанным о фиктивном трудоустройстве для последующего бронирования от мобилизации.

Суд утвердил соглашение о признании вины между прокурором и обвиняемым. Мужчине назначили 5 лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, недавно Офис Генерального прокурора разоблачил сотрудника СБУ и предпринимателя, подозреваемых в организации схемы фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации. Работника спецслужбы задержали во время получения $34 тысяч взятки.

Также Служба безопасности и Нацполиция задержали в Киевской области инструктора одного из отделов Белоцерковского ТЦК, военнослужащего и еще одного предпринимателя, которые организовали схему фиктивного бронирования военнообязанных от мобилизации.

