Сотрудника СБУ задержали на взятке в 34 тысячи долларов за фиктивное бронирование

Офис Генерального прокурора разоблачил сотрудника СБУ и предпринимателя, которых подозревают в организации схемы фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации. Сотрудника спецслужбы задержали во время получения $34 тысяч взятки.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным следствия, фигуранты предлагали мужчинам оформление на предприятие без фактической работы или даже появления на рабочем месте. Такое «трудоустройство» позволяло получить отсрочку от мобилизации. Стоимость услуги составляла $8,5 тысячи с человека.

Правоохранители вышли на схему после обращения одного из потенциальных «клиентов», который сообщил о незаконном предложении. После этого сотрудники Офиса Генпрокурора совместно со СБУ провели спецоперацию и задержали сотрудника спецслужбы непосредственно во время получения $34 тысяч.

На данный момент продолжается досудебное расследование. Следователи решают вопрос об уведомлении задержанных о подозрении и избрании меры пресечения.

Также правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и количество мужчин, которые могли воспользоваться незаконной услугой.

Напомним, ранее в Житомирской области СБУ задержала руководителя областного ТЦК, который требовал взятки у бизнесмена за «иммунитет» для его работников от призыва и проверок.

А в Киевской области недавно разоблачили группу из инструктора Белоцерковского ТЦК, военного и предпринимателя, которые торговали фиктивным бронированием от мобилизации.

