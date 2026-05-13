ВСУ ночью поразили два завода и нефтяной терминал в россии

Силы обороны Украины в ночь на 13 мая атаковали сразу несколько стратегических объектов топливно-энергетической инфраструктуры рф. Под удар попали нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области, газоперерабатывающее предприятие в Астраханской области, а также нефтяной терминал на побережье Черного моря в Краснодарском крае.

Об этом сообщили Генеральный штаб и пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

Известно, что украинские подразделения поразили установки первичной переработки нефти на НПЗ Ярославский. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное горючее, используемое для обеспечения логистики российской армии.

Кроме того, подтверждено поражение инфраструктуры Астраханского газоперерабатывающего завода. После атаки на территории объекта возник пожар.

В Генштабе рассказали, что предприятие является одним из ключевых частей топливной и газотранспортной системы рф и задействовано в обеспечении потребностей русского военно-промышленного комплекса.

Отдельно Силы специальных операций ВСУ сообщили об атаке на наливной пирс и портовой инфраструктуре терминала «Таманьнефтегаз» в поселке Волна на Таманском полуострове.

«Нефтяной терминал может одновременно обрабатывать до четырех судов. Объект обеспечивает непрерывный логистический цикл от железной дороги до морского транспорта», – рассказали в ССО.

В Силах обороны подчеркнули, что поражение морской и нефтегазовой инфраструктуры врага снижает его возможности вести войну против Украины.

Напомним, несколько дней назад дроны СБУ уже в третий раз поразили НПЗ и нефтяной объект в российской Перми.

А до этого президент Владимир Зеленский подтвердил удар по НПЗ в Ярославле более чем за 700 км и показал видео.

