Страны Персидского залива получат приглашение на саммит НАТО в Анкаре – СМИ

НАТО планирует пригласить представителей четырех стран Персидского залива на саммит Альянса, который состоится 7-8 июля в Анкаре.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой встречи.

Речь идет о Бахрейне, Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидается, что в турецкую столицу будут приглашены министры иностранных дел этих стран.

По информации журналистов, Альянс стремится укрепить «южный фланг» на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором стали споры внутри НАТО после критики президента США Дональда Трампа в адрес европейских партнеров из-за недостаточного участия в обеспечении безопасности в районе Ормузского пролива.

Отмечается, что саммит в Анкаре планируют провести в сокращенном формате – только с одной основной сессией для лидеров 32 стран-членов НАТО. Окончательные параметры встречи должны быть согласованы во время заседания глав МИД стран Альянса в Швеции на следующей неделе.

Напомним, недавно сообщалось, что в НАТО обсуждают возможность отказа от ежегодных саммитов лидеров государств-членов. Одной из причин называют желание избежать очередных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что одна из стран НАТО пообещала предоставить суда и авиацию для охраны Ормузского пролива.

