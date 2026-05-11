Удар по Днепру 5 мая: в больнице скончался пострадавший мужчина

В результате удара по Днепру оккупантами в ночь на пятое мая погиб мужчина, который находился в больнице и был в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По данным главы области, ночью 5 мая в дом 62-летнего мужчины попали российские военные. Произошел пожар, охвативший жилье и автомобиль. Тогда мужчина получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Врачи все это время боролись за его жизнь, однако не смогли спасти.

«В больнице скончался 62-летний мужчина, раненный во время вражеской атаки на Днепр 5 мая. Тогда он получил сильные ожоги. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшего. Но, к сожалению, спасти его не удалось. Искренние соболезнования родным», – написал Ганжа.

Напомним, в ночь на 5 мая российская оккупационная армия ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам в Киевской области, в результате чего пострадали как минимум пятеро гражданских.

Также оккупанты атаковали беспилотниками Днепр и в ночь на 7 мая. В результате обстрела были повреждены жилые дома, а также известно о двух пострадавших, среди которых – беременная женщина.

Несмотря на объявление перемирия, армия рф атаковала Днепропетровскую область и 9 мая. Они нанесли удары по двум районам из артиллерии и беспилотниками. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.

Также мы сообщали, что российские войска продолжают нарушать объявленное «перемирие». По состоянию на 10 мая оккупанты уже 60 раз атаковали позиции Сил обороны Украины вдоль линии фронта.

