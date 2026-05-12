Украина согласовала «транспортный безвиз» с еще одной европейской страной

С 1 января 2027 года Украина и Босния и Герцеговина введут либерализацию грузовых перевозок. Двусторонние и транзитные перевозки между государствами будут осуществляться без разрешительных документов.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

До начала действия «транспортного безвиза» стороны также согласовали увеличение квоты разрешений на грузовые перевозки до конца 2026 года.

«Договоренность о «транспортном безвизе» с Боснией и Герцеговиной – это очередной шаг к упрощению международной логистики, поддержке экспорта и интеграции Украины в европейское транспортное пространство», – заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, расширение квоты разрешений уже в ближайшее время позволит бизнесу работать более стабильно и прогнозируемо. В министерстве отметили, что либерализация перевозок поможет снизить административную нагрузку на перевозчиков. Босния и Герцеговина станет 36-м государством, с которым у Украины будут либерализованные условия грузовых перевозок.

Напомним, в июне 2022 года Украина и ЕС утвердили «транспортный безвиз». После этого его ежегодно продлевали. На данный момент согласовано его действие до 31 марта 2027 года.

