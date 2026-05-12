В одном из подразделений СБУ разоблачили агентку российской ФСБ

Служба безопасности Украины раскрыла агентку ФСБ в одном из прифронтовых подразделений ведомства, которая передавала российским спецслужбам служебную информацию об оперативных разработках, разоблачении агентурных сетей и персональные данные сотрудников СБУ.

Об этом сообщили в СБУ.

Как отмечается, задержание произошло в рамках внутренних контрразведывательных мероприятий, которые проводило управление внутренней безопасности. В ходе проверок были установлены факты утечки данных, после чего оперативники задокументировали причастность сотрудницы к сотрудничеству с российской спецслужбой.

По данным следствия, российская сторона была заинтересована прежде всего в материалах о разоблачении агентурных сетей и лиц, которые занимались антиукраинской деятельностью. Также противник пытался получить персональные данные сотрудников СБУ, которые привлекались к оперативным мероприятиям.

Правоохранители установили, что женщина была завербована через своего отца, который проживает на временно оккупированной территории Бердянска и сотрудничает с российскими структурами. Именно он, по версии следствия, выполнял роль посредника и через мессенджеры передавал инструкции по сбору необходимой информации.

Полученные сведения агентка фиксировала непосредственно во время службы — используя мобильный телефон или делая письменные заметки. После этого, находясь вне рабочего места, она передавала собранные данные российской стороне.

После документирования всей схемы сотрудничества с врагом сотрудники СБУ задержали фигурантку. Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон с доказательствами коммуникации и передачи информации российским спецслужбам.

Сейчас следователи готовят уведомление о подозрении по статье о государственной измене, совершённой в условиях военного положения. За это преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

