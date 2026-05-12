Илон Маск, Тим Кук и другие: Трампа в Китае будут сопровождать лидеры ведущих компаний США

Во время поездки президента Дональда Трампа в Китай более десятка генеральных директоров и топ-менеджеров присоединятся к американской делегации для сопровождения лидера США.

Об этом сообщает Reuters и Bloomberg со ссылкой на слова представителя Белого дома.

4 мая 2026, 17:39 Куда больше всего инвестирует и кого кредитует Китай На инфографике – 20 крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций из Китая, а также 20 крупнейших получателей финансовых обязательств от КНР в мире.

Как отмечается, Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний присоединиться к его поездке в Китай на этой неделе. Уточняется, что целью поездки является обсуждение создания двустороннего инвестиционного и торгового совета.

По информации источника, в состав делегации войдут руководители ведущих компаний США:

Тим Кук из Apple;

Ларри Финк из BlackRock;

Стивен Шварцман из Blackstone;

Келли Ортберг из Boeing;

Брайан Сайкс из Cargill;

Джейн Фрейзер из Citi;

Джим Андерсон из Coherent;

Ларри Калп из GE Aerospace;

Дэвид Соломон из Goldman Sachs;

Джейкоб Тайсен из Illumina;

Майкл Мибах из Mastercard;

Дина Пауэлл Маккормик из Meta;

Санджай Мехротра из Micron;

Кристиано Амон из Qualcomm;

Илон Маск из Tesla;

Райан Макинерни из Visa.

При этом изначально в списке значился глава компании Cisco Чак Роббинс, позже компания сообщила, что он не сможет принять участие в поездке.

Как отмечается, переговоры в Пекине будут проходить на фоне глобальной нестабильности, вызванной войной с Ираном, что влияет на рынки нефти и мировые пути поставок.

Стоит отметить, что Трамп планирует посетить КНР 13-15 мая, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как известно, в конце мая Маск объявил, что покидает пост главы Департамента эффективности государственного управления. 5 июня 2025 года Трамп и Маск вступили в публичный конфликт. Тогда лидер США раскритиковал бизнесмена за его выступление против законопроекта о налогах. В ответ Маск заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его помощи.

В Белом доме пытались помирить Трампа с Маском. Однако сам Трамп заявлял, что он «не слишком» заинтересован в разговоре с миллиардером после их спора, и что Маск «потерял рассудок».

Позже Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих публикациях о президенте США. А в начале июля Маск объявил о создании собственной политической партии в Соединенных Штатах под названием «Американская партия» (America Party).

Напомним, уже в ноябре в США расформировали Департамент эффективности правительства, основанный Маском.

Также в феврале 2026 года Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов.

Кроме этого, в компании Apple объявили о смене руководства – генеральный директор Тим Кук покинет свой пост с 1 сентября 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.