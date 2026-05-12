Илон Маск, Тим Кук и другие: Трампа в Китае будут сопровождать лидеры ведущих компаний США

Во время поездки президента Дональда Трампа в Китай более десятка генеральных директоров и топ-менеджеров присоединятся к американской делегации для сопровождения лидера США.
Об этом сообщает Reuters и Bloomberg со ссылкой на слова представителя Белого дома.
Как отмечается, Трамп пригласил руководителей крупнейших американских компаний присоединиться к его поездке в Китай на этой неделе. Уточняется, что целью поездки является обсуждение создания двустороннего инвестиционного и торгового совета.
По информации источника, в состав делегации войдут руководители ведущих компаний США:
- Тим Кук из Apple;
- Ларри Финк из BlackRock;
- Стивен Шварцман из Blackstone;
- Келли Ортберг из Boeing;
- Брайан Сайкс из Cargill;
- Джейн Фрейзер из Citi;
- Джим Андерсон из Coherent;
- Ларри Калп из GE Aerospace;
- Дэвид Соломон из Goldman Sachs;
- Джейкоб Тайсен из Illumina;
- Майкл Мибах из Mastercard;
- Дина Пауэлл Маккормик из Meta;
- Санджай Мехротра из Micron;
- Кристиано Амон из Qualcomm;
- Илон Маск из Tesla;
- Райан Макинерни из Visa.
При этом изначально в списке значился глава компании Cisco Чак Роббинс, позже компания сообщила, что он не сможет принять участие в поездке.
Как отмечается, переговоры в Пекине будут проходить на фоне глобальной нестабильности, вызванной войной с Ираном, что влияет на рынки нефти и мировые пути поставок.
Стоит отметить, что Трамп планирует посетить КНР 13-15 мая, где проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Как известно, в конце мая Маск объявил, что покидает пост главы Департамента эффективности государственного управления. 5 июня 2025 года Трамп и Маск вступили в публичный конфликт. Тогда лидер США раскритиковал бизнесмена за его выступление против законопроекта о налогах. В ответ Маск заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его помощи.
В Белом доме пытались помирить Трампа с Маском. Однако сам Трамп заявлял, что он «не слишком» заинтересован в разговоре с миллиардером после их спора, и что Маск «потерял рассудок».
Позже Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих публикациях о президенте США. А в начале июля Маск объявил о создании собственной политической партии в Соединенных Штатах под названием «Американская партия» (America Party).
Напомним, уже в ноябре в США расформировали Департамент эффективности правительства, основанный Маском.
Также в феврале 2026 года Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 800 млрд долларов.
Кроме этого, в компании Apple объявили о смене руководства – генеральный директор Тим Кук покинет свой пост с 1 сентября 2026 года.
