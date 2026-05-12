Украина планирует с помощью ЕС установить «аэропортное перемирие» с рф – Politico

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ЕС помочь договориться с рф о взаимном отказе от ударов по аэропортам.

Об этом сообщает Politico, цитируя слова главы МИД.

14 апреля 2026, 15:56 Вместо Борисполя: самые популярные аэропорты Восточной Европы в 2025 году Наибольший пассажиропоток в 2025 году имел аэропорт имени Шопена в Польше: более 24 миллионов человек. Сколько пассажиров приняли другие крупные аэропорты Восточной Европы – на инфографике.

Как отмечается, соответствующую инициативу Сибига озвучил во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

По словам министра, Киеву понадобится более активная роль Европы в мирных переговорах, так как дипломатический процесс под эгидой США замедлился, а российская сторона и, в частности, глава Кремля владимир путин не демонстрирует готовности к более широкому соглашению о прекращении войны.

Министр объяснил, что речь идет об «аэропортовом перемирии», в рамках которого стороны должны были бы воздержаться от ударов по аэропортам.

«Возможно, мы попробуем решить или достичь так называемого «аэропортового перемирия», – подчеркнул Сибига.

Глава украинского МИД выразил убеждение, что Москва также может быть заинтересована в такой договоренности, так как крупные российские аэропорты все чаще становятся целями украинских атак.

Согласно его словам, европейская платформа или специальная группа могли бы стать площадкой для обсуждения этого вопроса, который Владимир Зеленский уже поднимал в разговорах с лидерами ЕС.

При этом Сибига подчеркнул, что усилия Европы должны дополнять, а не заменять американскую дипломатию.

Из-за полномасштабного российского военного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года «Украэрорух» закрыл воздушное пространство страны для гражданских самолетов.

Как известно, недавно россия приостанавливала работу 13 аэропортов на юге страны из-за якобы попадания украинских ударных беспилотников по административному зданию аэронавигации в Ростове-на-Дону.

Напомним, в Украине появилась специальная рабочая группа, которая будет заниматься восстановлением работы аэропортов и возобновлением запуска гражданских авиаперелетов.

Ранее авиакомпания Wizz Air заявила, что готова возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня с россией. Компания собирается возобновить около 30 маршрутов.

А крупнейший лоукостер Ryanair разработал амбициозный 5-летний план восстановления авиасообщения в Украине, как только откроется небо для полетов.

Также «Слово и Дело» рассказывало, какие убытки за 5 лет войны понесли украинские авиакомпании и аэропорты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.