Швеция отпустила экипаж танкера «теневого флота» россии, задержанного в марте

Полиция Швеции выполнила решение об аресте судна теневого флота рф Caffa, оно будет находиться в порту Треллеборг до конца судебного процесса.
судно CaffaGlobal Look Press/Keystone Press Agency

В понедельник, 11 мая, Швеция разрешила покинуть страну экипажу задержанного ранее сухогруза Caffa, который находится под санкциями Украины.

Об этом сообщает местное медиа SVT.

При этом, как отмечается, судно, пришвартованное в порту Треллеборг, будет изъято до завершения судебного процесса. Решение о перемещении судна приняла местная полиция для проведения детального осмотра и дальнейших следственных действий.

«Грузовое судно пустое и тщательно проверено сотрудниками полиции. Задержанный ранее экипаж, включая капитана, покинет Швецию в понедельник вечером. Пограничная полиция Южного региона берет на себя ответственность за них», – сказал представитель следственных структур страны Никлас Андерссон.

Судно шло под гвинейским флагом. Оно находилось под санкциями Украины с ноября 2025 года и следовало из марокканского порта Касабланка в российский Санкт-Петербург. По данным шведской прокуратуры, оно могло перевозить похищенное украинское зерно.

Как сообщается, правоохранители разработали меры и для юридического статуса экипажа судна для их пребывания в Треллеборге, так как весь экипаж является гражданами стран, не входящих в Шенгенскую зону, десять из них – россияне.

Напомним, в марте Швеция взяла под контроль подозрительное судно Caffa в водах Балтийского моря, которое упоминается в санкционных списках Украины.

Также в апреле Береговая охрана Швеции сообщила об освобождении нефтяного танкера Flora 1, который связывают с российским «теневым флотом» и подозревают в причастности к масштабному разливу нефти вблизи острова Готланд.

Как известно, 3 мая в Швеции задержали судно Jin Hui, которое может быть частью российского теневого флота. Корабль находится под санкциями ЕС, Британии и Украины.

Ранее сообщалось, что танкеры, перевозящие российскую нефть через Балтийское море, начали избегать шведских территориальных вод после того, как власти Швеции усилили контроль и начали останавливать суда для проверки документов.

Тем временем в Великобритании не проводят операций по задержанию российских нефтяных танкеров из-за опасений относительно высоких затрат на их содержание и отсутствия согласованного механизма финансирования.

Россия Швеция Зерно Танкер Балтийское море Корабли Судно Теневая экономика Воровство украинского зерна россией
