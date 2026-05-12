Швеция отпустила экипаж танкера «теневого флота» россии, задержанного в марте

В понедельник, 11 мая, Швеция разрешила покинуть страну экипажу задержанного ранее сухогруза Caffa, который находится под санкциями Украины.

Об этом сообщает местное медиа SVT.

27 января 2026, 12:52 Сколько танкеров «теневого флота» задержали США, Британия и Франция На инфографике – сколько танкеров теневого флота задержали США, Великобритания и Франция в Карибском, Средиземном морях и Атлантике.

При этом, как отмечается, судно, пришвартованное в порту Треллеборг, будет изъято до завершения судебного процесса. Решение о перемещении судна приняла местная полиция для проведения детального осмотра и дальнейших следственных действий.

«Грузовое судно пустое и тщательно проверено сотрудниками полиции. Задержанный ранее экипаж, включая капитана, покинет Швецию в понедельник вечером. Пограничная полиция Южного региона берет на себя ответственность за них», – сказал представитель следственных структур страны Никлас Андерссон.

Судно шло под гвинейским флагом. Оно находилось под санкциями Украины с ноября 2025 года и следовало из марокканского порта Касабланка в российский Санкт-Петербург. По данным шведской прокуратуры, оно могло перевозить похищенное украинское зерно.

Как сообщается, правоохранители разработали меры и для юридического статуса экипажа судна для их пребывания в Треллеборге, так как весь экипаж является гражданами стран, не входящих в Шенгенскую зону, десять из них – россияне.

Напомним, в марте Швеция взяла под контроль подозрительное судно Caffa в водах Балтийского моря, которое упоминается в санкционных списках Украины.

Также в апреле Береговая охрана Швеции сообщила об освобождении нефтяного танкера Flora 1, который связывают с российским «теневым флотом» и подозревают в причастности к масштабному разливу нефти вблизи острова Готланд.

Как известно, 3 мая в Швеции задержали судно Jin Hui, которое может быть частью российского теневого флота. Корабль находится под санкциями ЕС, Британии и Украины.

Ранее сообщалось, что танкеры, перевозящие российскую нефть через Балтийское море, начали избегать шведских территориальных вод после того, как власти Швеции усилили контроль и начали останавливать суда для проверки документов.

Тем временем в Великобритании не проводят операций по задержанию российских нефтяных танкеров из-за опасений относительно высоких затрат на их содержание и отсутствия согласованного механизма финансирования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.