США впервые начали выделять нефть из стратегических резервов другим государствам – СМИ

Соединенные Штаты впервые начали масштабное высвобождение сырой нефти из своего стратегического резерва (SPR) для иностранных партнеров. Первые партии топлива уже направляются в Турцию и страны Европы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, соответствующий шаг Белого дома является беспрецедентным и направлен на сдерживание стремительного подорожания горючего и компенсацию дефицита на фоне войны в Иране.

США впервые в истории решили высвободить 172 миллиона баррелей из SPR, что является частью большого плана, предусматривающего выпуск рекордных 400 миллионов баррелей сырья. На данный момент известно о двух крупных танкерах, которые уже загружены американской нефтью.

Первым на маршрут вышло судно North Star под греческим флагом, которое в апреле загрузило около 680 000 баррелей малосернистой нефти из резерва Брайан-Маунд. Танкер должен прибыть в турецкий порт Алиага в середине текущего месяца.

При этом танкер DHT Antelope под флагом Гонконга в конце апреля принял на борт 1,1 миллиона баррелей. Загрузка происходила на шельфе Галвестона путем перекачки нефти между судами в открытом море.

Reuters сообщает, что кроме Турции, нефть из стратегических запасов США уже отправили в Италию и Нидерланды.

Как известно, мировые запасы нефти стремительно сокращаются из-за войны на Ближнем Востоке. Рынок приближается к минимуму за 8 лет, а эксперты предупреждают о возможном скачке цен и дефиците горючего уже в ближайшее время.

Напомним, мировые цены на нефть в понедельник, 11 мая, резко выросли более чем на $4 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ответ Ирана на американскую мирную инициативу является неприемлемым.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ готовятся согласовать очередное увеличение квот на добычу нефти. В то же время это решение может иметь преимущественно формальный характер, пока из-за войны с Ираном сохраняются риски блокировки судоходных маршрутов в Персидском заливе.

Також на інфографіці «Слово і діло» – як розподіляється обсяг закупівель між країнами.

