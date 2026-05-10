На оккупированных территориях детей учат видеть в Украине «угрозу» – ЦНС

На временно оккупированных территориях россия продолжает проводить для детей так называемые «антитеррористические занятия». В Центре национального сопротивления заявили, что через такие лекции школьникам навязывают российские пропагандистские нарративы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, в Широковском сельском клубе для школьников провели отдельную лекцию о «террористической деятельности» и методах борьбы с ней.

Формально такие мероприятия подают как обучение правилам безопасности. Однако в Центре национального сопротивления утверждают, что во время подобных занятий детям системно навязывают российскую пропаганду.

В частности, Украину и всё украинское детям подают как «угрозу» или «терроризм».

В ЦНС подчеркивают, что через школы, клубы и внешкольные мероприятия оккупационная администрация пытается изменить мировоззрение детей и сформировать у них лояльность к российской идеологии.

В Центре также заявили, что подобные мероприятия являются частью системной политики русификации и милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины.

