Катар присоединился к переговорам США и Ирана о завершении войны – Axios

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провели в Майами встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани в рамках переговоров о возможном прекращении войны с Ираном.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Победа Шрёдингера: можно ли считать войну в Иране успешной для США США и Израиль доказали свое превосходство над Ираном в военном смысле, однако победы не одержали.

По информации собеседников издания, США и Иран на данный момент обсуждают одностраничный меморандум, который должен стать основой для прекращения боевых действий и запуска более широких переговоров между сторонами.

Катар, как отмечается, играет ключевую роль в посредничестве между Вашингтоном и Тегераном. Хотя официальным посредником с начала конфликта выступал Пакистан, именно катарские дипломаты активно работают за кулисами переговорного процесса.

Американские чиновники считают Доху одним из самых эффективных посредников в контактах с Ираном.

Накануне премьер Катара встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого он должен был вернуться в Доху, однако изменил планы и отправился в Майами для продолжения консультаций.

По данным источников Axios, во время пребывания в Майами Аль Тани также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Saudi Arabia, обсудив дальнейшие посреднические усилия.

По состоянию на субботу США все еще ожидали окончательного ответа Ирана по предложенному меморандуму.

Источники издания также сообщили, что к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта присоединились Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен официально положить конец вооруженному противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

Также президент США Дональд Трамп подтвердил, что договоренность о прекращении огня остается в силе даже после последних инцидентов в Ормузском проливе. Однако американский лидер предупредил, что в случае нарушения условий мирного соглашения США готовы к немедленным новым ударам.

