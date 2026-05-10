«Пусть позвонит»: Фицо озвучил ответ путина Зеленскому

Политика
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в москву заявил, что передал путину сигнал от Владимира Зеленского о готовности к переговорам.
Фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский должен сам связаться по телефону с путиным, если заинтересован в переговорах о завершении войны. Такой ответ, по словам Фицо, он получил от российского диктатора после передачи сигнала от президента Украины.

Об этом Фицо заявил после визита в москву.

Фицо в Москве заявил, что стал «черной овцой» в ЕСПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву заявил, что является «черной овцой» в ЕС из-за своей позиции по россии и войне в Украине.

По словам словацкого премьера, во время личной встречи в Армении Зеленский якобы сообщил ему о готовности встретиться с путиным «в любом формате».

«Он сказал мне в Армении, во время нашей личной встречи, что готов встретиться с Владимиром путиным в любом формате», – заявил Фицо.

После визита в москву премьер Словакии также озвучил публичный ответ российского диктатора.

«Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону», – сказал Фицо.

Кроме того, словацкий премьер поддержал продление режима прекращения огня до 11 мая.

«Я назвал прекращение огня абсолютно необходимым, чтобы дать пространство тому, что абсолютно необходимо – дипломатическим усилиям, диалогу, переговорам, которые в тысячу раз полезнее, чем взаимное убийство», – добавил он.

Также Фицо заявил, что не поддерживает «новый железный занавес» между ЕС и россией и выступает за «стандартные, дружественные и взаимовыгодные отношения» с рф.

Напомним, 8 мая сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время поездки в москву может передать путину послание от Владимира Зеленского.

В тот же день в Офисе президента прокомментировали эту информацию и заявили, что речь идет о сигнале о готовности Украины к встрече на уровне лидеров для завершения войны.

9 мая Роберт Фицо встретился с путиным в москве. Он стал единственным европейским лидером, посетившим россию в день празднования 9 мая.

Владимир Зеленский Владимир Путин Словакия Переговоры Страна-террорист россия Роберт Фицо
