Силы ПВО сбили все дроны, которыми россия в течение ночи атаковала Украину

С полуночи 10 мая Силы противовоздушной обороны обезвредили все 27 беспилотников, которыми российские захватчики атаковали Украину.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается, с 00:00 10 мая враг атаковал 27 ударными БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений Приморско-Ахтарск, Миллерово в россии.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро воскресенья, 10 мая, силы ПВО сбили/подавили 27 вражеских дронов. В результате воздушной атаки попаданий не зафиксировано.

Как известно, в ночь на 9 мая россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 43 ударными беспилотниками различных типов. Это произошло вопреки ранее объявленному российской стороной «перемирию».

Напомним, ранее Минобороны рф объявило о «перемирии» 8 и 9 мая. В ответ президент Владимир Зеленский призвал начать режим прекращения огня ещё в ночь на 6 мая.

После этого россия продолжила атаки по украинским городам, а Украина заявила о зеркальном ответе в случае нарушения режима тишины.

Также, в частности, с утра субботы, 9 мая, когда должно было действовать «перемирие», российские оккупационные войска атаковали беспилотниками два района Днепропетровщины. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранение.

