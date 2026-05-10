США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы на фоне ядерных переговоров с Тегераном

В ходе совместной операции с участием США, Великобритании и Венесуэлы изъяли 13,5 кг обогащенного урана из исследовательского реактора старого типа вблизи столицы Каракаса.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США.

Из каких стран и в каких объемах США импортируют обогащенный уран США, в виде исключения из принятого при Байдене закона, все еще закупают топливо для ядерных реакторов у россии. Помимо рф, поставщиками обогащенного урана для Штатов являются Франция, Германия, Британия. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, уран был доставлен в комплекс Минэнерго США в Южной Каролине после изъятия с объекта, который расположен примерно в 15 км от столицы Венесуэлы Каракаса.

Министерство энергетики США объявило, что специалисты «безопасно изъяли 13,5 килограмма урана из реактора RV-1», и «работая в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ на протяжении всего времени, команда надежно упаковала уран в контейнер для отработанного топлива».

В американском ведомстве заявили, что это была совместная операция с участием Великобритании, США и Венесуэлы, которая стала «победой для Америки, Венесуэлы и мира».

«Безопасное изъятие всего обогащенного урана из Венесуэлы посылает еще один сигнал миру о восстановленной и обновленной Венесуэле», – заявил администратор Национального управления Брэндон Уильямс.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что груз весом 13 килограммов высокообогащенного урана после «сложной и деликатной операции» перевезли из Южной Америки в Северную, соблюдая все требования безопасности во время транспортировки по суше и морю.

Как пишет издание, одной из ключевых целей президента США Дональда Трампа после начала операции против Ирана было добиться передачи Тегераном около 408 кг высокообогащенного урана для достижения мирного соглашения. На данный момент в Иране на это не согласились.

Напомним, Иран официально опроверг заявления президента США Дональда Трампа о возможности передачи иранских ядерных материалов Вашингтону.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что одним из ключевых пунктов потенциальной сделки между США и Ираном может стать разблокировка иранских активов на сумму 20 миллиардов долларов в обмен на обогащенный уран.

Также в марте сообщалось, что администрация президента США готовится ослабить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы на фоне роста мировых цен на энергоносители.

Как известно, США и Венесуэла договорились восстановить дипломатические отношения после задержания Николаса Мадуро. Вашингтон заявляет о поддержке стабильности, экономического восстановления и политического перехода в стране. При этом Трамп заявил, что после вывоза Мадуро Венесуэла очень изменилась. По его словам, сейчас страну контролируют США.

