Получить направление от семейного врача якобы станет сложнее: что говорят в Минздраве

Министерство здравоохранения опровергло информацию о возможных трудностях с визитами к семейному врачу и оформлением направлений к узкоспециализированным врачам. В ведомстве говорят, что изменения в электронном реестре касаются не медицинских услуг, а усиления кибербезопасности системы.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства здравоохранения.

В медиа ранее появилась информация о том, что с 20 мая получить направление к узкоспециализированным специалистам станет труднее. Это якобы связано с тем, что медицинские информационные системы перейдут на принцип «один аккаунт – один человек», поэтому доступ будет привязан к конкретному врачу, а использование общего логина для врача и медицинской сестры станет невозможным.

В Минздраве объяснили, что новые технические требования вводятся из-за роста количества кибератак на медицинскую инфраструктуру. По данным CERT-UA, в последние месяцы фиксируется усиленное давление на медицинские учреждения.

Поэтому в системе вводятся дополнительные механизмы защиты персональных и медицинских данных пациентов.

Обновления в Электронной системе здравоохранения Украины (ЭСЗ) предусматривают:

двухфакторную аутентификацию для входа в систему

персональные аккаунты для каждого работника (врача, медсестры, администратора)

контроль активных сессий – при входе с нового устройства предыдущий сеанс завершается

блокировку доступа после 5 неудачных попыток входа

дополнительную защиту от несанкционированного просмотра данных

Однако в министерстве отрицают слухи об изменениях в процедуре оформления направлений.

Фактически:

электронные направления, как и прежде, формируют только врачи

решение принимается после медицинской оценки состояния пациента

роль медсестер не отменяется – они могут работать с медицинскими записями, помогать врачам и фиксировать выполненные процедуры

В Минздраве говорят, что если в отдельных учреждениях ранее использовали общие аккаунты или подпись врача другими работниками, это было нарушением правил.

Отмечается, что порядок получения медицинских услуг не меняется. Пациенты, как и прежде, могут получать помощь без направления в определенных случаях, в частности при неотложных состояниях.

В то же время в ведомстве признают, что в некоторых медучреждениях может потребоваться техническая адаптация работы из-за новых требований к входу в систему и персональным аккаунтам.

