Украинцам уже приходят платежки по налогу на недвижимость: як не заплатити зайве

Украинцам начали присылать уведомления об уплате налога на недвижимость за 2025 год. В то же время в Государственной налоговой службе предупреждают, что из-за ошибок в реестрах части владельцев жилья могут начислить завышенные суммы.

Об этом пишет 24 Канал.

16 февраля 2026, 17:26 Какая стоимость аренды квартиры и средняя зарплата в регионах Украины Самыми дорогими остаются квартиры на Закарпатье, Львовской и Хмельницкой областях. Самые дешевые – в Харьковской, на Запорожье и Херсонщине. Подробнее – на инфографике.

Налоговая должна прислать уведомление-решение до 1 июля 2026 года. После получения документа у владельца недвижимости есть 60 дней, чтобы оплатить налог.

Налог касается квартир, домов и другой жилой недвижимости, площадь которой превышает установленные лимиты. В 2026 году не облагаются налогом квартиры до 60 квадратных метров, дома до 120 квадратов, а если человек имеет и квартиру, и дом – общий лимит составляет 180 квадратных метров.

В ГНС объясняют, что чаще всего проблемы возникают из-за устаревших или некорректных данных в государственных реестрах. Например, налоговая может не учесть переоформление жилья, изменение площади после перепланировки или раздел имущества между совладельцами.

Иногда одна и та же квартира может дважды отображаться в базах данных, из-за чего владельцу ошибочно начисляют больший налог. Также бывают случаи, когда налоговая не учитывает льготную площадь и выставляет платеж за всю недвижимость.

Специалисты советуют после получения платежки внимательно проверить:

адрес объекта;

площадь жилья;

количество объектов в собственности;

ставку налога; наличие льготы.

Особенно внимательными стоит быть собственникам, которые недавно продавали, переоформляли или делили недвижимость.

Проверить информацию можно через электронный кабинет налогоплательщика, приложения «Дія» или «Моя податкова», а также непосредственно в отделении ГНС. Для сверки могут понадобиться документы на жилье, договоры купли-продажи и выписки из реестра прав собственности.

Если в платежке обнаружили ошибку, владелец может подать письменное заявление в территориальный орган ГНС. После проверки налоговая должна провести перерасчет и прислать новое уведомление.

За несвоевременную уплату налога предусмотрены штрафы: 5% от суммы долга при задержке до 30 дней и 10% – если просрочка превышает месяц. После 90 дней также начинает начисляться пеня.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 25 тысяч украинских семей получили кредиты по программе «єОселя», а в рамках программы «єВідновлення» более 50 тысячам семей начислили компенсации за поврежденное жилье.

А в Министерстве финансов Украины разъяснили, какие правила финансового мониторинга действуют при операциях с недвижимостью.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.