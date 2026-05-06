Испания примет на Канарах круизный лайнер, где выявили хантавирус

Испания согласилась принять на Канарских островах круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса. В настоящее время известно о семи случаях заболевания – двух подтвержденных и пяти подозреваемых.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Испании.

Судно находится у побережья Кабо-Верде, куда оно зашло после выявления инфекции. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний в настоящее время оценивает ситуацию, чтобы определить пассажиров, которых необходимо эвакуировать в первую очередь.

Ожидается, что остальные люди на борту прибудут на Канарские острова в течение 3–4 дней. После прибытия пассажиры и экипаж пройдут медицинское обследование по специальным протоколам, разработанным ВОЗ.

Испанские власти заверяют, что все меры будут проводиться с соблюдением строгих правил безопасности и без контакта с местным населением.

Отмечается, что Кабо-Верде не имеет достаточных медицинских возможностей, поэтому Канарские острова стали ближайшим пунктом с необходимой инфраструктурой. Отдельно Испания согласилась принять врача с судна, который находится в тяжелом состоянии – его доставят медицинским самолетом.

По данным BBC, со ссылкой на украинское посольство в Нидерландах, на борту находятся пять граждан Украины. Признаков ухудшения их состояния на данный момент не зафиксировано.

Всего на судне находится 149 человек из 23 стран.

Среди подтвержденных случаев – гражданка Нидерландов, которая умерла, а также 69-летняя женщина из Великобритании, которую эвакуировали в Южную Африку для лечения. В то же время муж умершей гражданки Нидерландов и гражданин Германии также умерли, однако их случаи официально не подтверждены как заражение хантавирусом.

Следует отметить, что хантавирус является довольно редким заболеванием. Вирус передается преимущественно от грызунов, имеет высокую смертность в тяжелых формах и не имеет специфического лечения.

Напомним, в прошлом году в Эфиопии зафиксировали первый вспышку вируса Марбург, который клинически схож с вирусом Эболы. Он способен быстро распространяться, вакцины против него пока что нет.

А также в прошлом году в Китае зарегистрировали вспышку метапневмовируса человека (HMPV).

