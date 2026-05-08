Войска рф ударили дроном по автомобилю с людьми в Марганце

Российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Марганце. В результате удара пострадали три человека.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, атака произошла 7 мая около 12:44. В тот момент 75-летний мужчина вместе со знакомыми помогал посадить в автомобиль своего 46-летнего сына, который не может самостоятельно передвигаться.

К ним подошла женщина, которая попросила подвезти ее. Именно после того, как люди сели в машину, российский дрон попал в заднюю часть автомобиля.

Несмотря на взрыв и пожар, пострадавшим удалось самостоятельно выбраться из уничтоженного авто, которое впоследствии полностью сгорело. Уже через несколько минут на место прибыли полицейские и сотрудники полиции охраны, которые эвакуировали раненых под угрозой повторной атаки.

В результате удара мужчина с инвалидностью получил осколочное ранение ноги, его отец – травму руки и акубаротравму. Пострадавшую женщину также госпитализировали.

«Российские войска в очередной раз сознательно бьют по гражданским людям и автомобилям. Машина стояла припаркованной возле жилого дома и не представляла никакой угрозы. Однако оккупанты ждали момента, когда внутри будут люди, после чего атаковали транспортное средство FPV-дроном», – подчеркнули в полиции.

Напомним, 7 мая оккупационная армия россии атаковала дроном город Запорожье. В результате удара пострадали четыре человека.

А до этого армия рф атаковала пассажирский состав в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона.

