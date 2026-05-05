Отключения мобильного интернета накануне 9 мая уже подтвердили более чем в 40 регионах рф

Операторы связи предупредили жителей более 40 регионов россии о временных ограничениях мобильного интернета из-за мероприятий к 9 мая.

Об этом сообщает портал Meduza.

Перебои ожидаются в период с 5 по 9 мая и могут охватить территорию от Камчатки до Калининграда.

Так, в список регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Свердловская, Новосибирская, Ростовская области, Краснодарский и Красноярский края, а также ряд других областей и автономных округов.

Отдельно в список включены временно оккупированные россией территории Украины – Крым, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что парад 9 мая в Москве впервые проведут без колонны военной техники. Минобороны страны-агрессора объяснило решение оперативной обстановкой.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский уже предупредил о том, что украинские дроны могут пролететь на параде в Москве на 9 мая.

