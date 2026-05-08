Силы обороны поразили нефтебазу, склады ГСМ и объекты ПВО оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов российской армии и топливной инфраструктуры врага во время атак в ночь на 8 мая. Одной из основных целей стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод в рф.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале Генштаба.

По информации военных, после удара на территории предприятия в Ярославской области вспыхнул пожар. В настоящее время уточняются масштабы повреждений. В военном командовании подчеркнули, что Ярославский НПЗ является одним из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли с мощностью переработки около 15 млн тонн нефти в год.

Кроме того, украинские силы атаковали склад хранения беспилотников в Ростове-на-Дону. По данным военных, после удара на объекте возник пожар.

Также под поражение попала нефтебаза «Луганская» в оккупированном Луганске и склады горюче-смазочных материалов в районах Петропавловки и Новоникольского на временно оккупированной территории Луганской области.

В Генштабе сообщили и об ударах по военной инфраструктуре российских окупантов. В частности, поражено ремонтное подразделение в Ровеньках, узлы связи в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Роздоров в Запорожской области.

Отдельно подтверждено поражение российского зенитного ракетного комплекса Тор-М2 вблизи Михайловки и радиолокационной станции Каста-2Е на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, накануне сообщалось, что Силы обороны поразили корабль-носитель «Калибров» и склады армии рф.

Также сообщалось, что дроны СБУ уже в третий раз поразили НПЗ и нефтяной объект в российской Перми.

