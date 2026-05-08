Кабмин готовит изменения в госбюджет на 1,6 трлн грн: сколько направят на зарплаты военным

Кабинет министров подготовил масштабные изменения в государственный бюджет на 2026 год, предполагающие увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.
Кабинет министров подготовил масштабные изменения в государственный бюджет на 2026 год, предполагающие увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Деньгами воюют, а без денег горюют: чего ждать от реформы армии

По ее словам, правительство планирует направить на нужды оборонного сектора дополнительные 1,56 трлн грн.

Из этой суммы 174,3 млрд грн пойдут на денежное довольствие военнослужащих, еще 1,37 трлн грн – на развитие вооружения и военной техники. Отдельно 14,6 млрд грн заложено как резерв для сектора безопасности и обороны.

Свириденко отметила, что финансовую основу для пересмотра бюджета обеспечила новая программа поддержки от Евросоюза. Речь идет о займе на 90 млрд евро, половину которого Украина ожидает получить уже в этом году.

Кабмин также предлагает выделить 40 млрд грн на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и общин. Еще 40 млрд грн правительство планирует направить в резервный фонд для оперативного реагирования.

«В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн – прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины...Будем работать в дальнейшем с народными депутатами для поддержки изменений в сессионном зале», – написала премьер.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский объявил о запуск масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих, введение специальных контрактов для пехоты и обновление системы управления личным составом.

Ранее «Слово и дело» рассказывало, сколько могут получить защитники и их близкие в случае ранения, пленения, пропажи без вести или гибели.

