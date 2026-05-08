Кабмин готовит изменения в госбюджет на 1,6 трлн грн: сколько направят на зарплаты военным

Кабинет министров подготовил масштабные изменения в государственный бюджет на 2026 год, предполагающие увеличение финансирования сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

5 мая 2026, 16:45

По ее словам, правительство планирует направить на нужды оборонного сектора дополнительные 1,56 трлн грн.

Из этой суммы 174,3 млрд грн пойдут на денежное довольствие военнослужащих, еще 1,37 трлн грн – на развитие вооружения и военной техники. Отдельно 14,6 млрд грн заложено как резерв для сектора безопасности и обороны.

Свириденко отметила, что финансовую основу для пересмотра бюджета обеспечила новая программа поддержки от Евросоюза. Речь идет о займе на 90 млрд евро, половину которого Украина ожидает получить уже в этом году.

Кабмин также предлагает выделить 40 млрд грн на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и общин. Еще 40 млрд грн правительство планирует направить в резервный фонд для оперативного реагирования.

«В целом доходы государственного бюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн – прежде всего благодаря международной поддержке и дополнительным поступлениям в рамках выполнения Плана Украины...Будем работать в дальнейшем с народными депутатами для поддержки изменений в сессионном зале», – написала премьер.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский объявил о запуск масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение денежного обеспечения военнослужащих, введение специальных контрактов для пехоты и обновление системы управления личным составом.

