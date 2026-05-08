В ОП ответили, рассматривают ли отставку Умерова на фоне скандала с «пленками Миндича»

Руководство Украины не намерено рассматривать кадровые решения касательно секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова только на основании обнародованных в медиа «пленок Миндича».

Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В разгар очередного витка скандала вокруг «плёнок Миндича» «Слово и дело» рассказывает о правовых основах проведения прослушивания в Украине.

Так, отвечая на вопрос о возможной отставке Умерова, Подоляк отметил, что власть не будет принимать «фундаментальные решения» только из-за публикаций в СМИ.

«Если мы будем принимать фундаментальное решение на основании публикации «транскрипций», как вы говорите, ну это немного удивительно для системы управления, это первое. И второе, Умеров дал развернутый ответ на те упреки, которые есть. Он хочет выяснить подлинность этого транскрипта», – сказал советник руководителя ОП.

Подоляк добавил, что считает Умерова эффективным переговорщиком в контактах со странами Ближнего Востока и США. По его словам, скандал вокруг "пленок Миндича" не влияет на его позиции в международных переговорах.

Также он ответил, почему Офис президента публично не комментировал скандал с «пленками Миндича». По словам Подоляка, речь идет о правоохранительном процессе, в рамках которого продолжаются следственные действия.

«А потому что какой предмет для комментирования? Ну это же официальная должна быть позиция. А смотрите, на сегодняшний день есть уголовное дело. В рамках этого дела все еще идут следственные действия», – заявил он.

Подоляк добавил, что окончательную оценку должны дать правоохранительные органы и суд после завершения расследования.

Напомним, в конце апреля «Украинская правда» опубликовала первую часть аудиозаписей, в которых фигурировали бизнесмен Миндич, бывший помощник президента Сергей Шефир и секретарь СНБО Рустем Умеров. В тех материалах речь шла о бизнес-сделках, связях с государственными структурами и возможной продаже доли компании Fire Point иностранным инвесторам.

После этого антикоррупционный совет при Министерстве обороны призвал рассмотреть вопрос отстранения секретаря СНБО Умерова из-за материалов, касающихся возможных связей с бизнесменом Тимуром Миндичем.

1 мая журналисты опубликовали вторую часть расшифровок так называемых «пленок Миндича», в которых, по утверждению издания, речь идет о возможном влиянии приближенных к Офису президента лиц на государственный Sense Bank и химическое предприятие «Карпатнефтехим».

А 8 мая в сети появилась новая часть скандальных записей. Согласно расследованию журналистов, бывший заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк мог помогать основным подозреваемым по делу «Мидас» – Тимуру Миндичу и Александру Цукерману.

