В ОП прокомментировали информацию о намерении Фицо передать пути «послания» от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе поездки в Москву, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором владимиром путиным готовность Киева организовать встречу на уровне лидеров.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин, его цитирует Суспільне.

Он рассказал, что во время недавнего разговора Фицо с Владимиром Зеленским обсуждались «дипломатические позиции и перспективы» завершения войны. Словацкий премьер, среди прочего, интересовался позицией Киева касательно путей достижения мира.

«Фицо спросил, на что Украина настроена? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе премьер-министр Фицо и будет общаться», – объяснил Литвин.

Напомним, накануне государственный секретарь МИД Словакии Ростислав Хованец заявил, что Фицо может передать путину позицию украинского президента, а также получить от российской стороны информацию о видении возможного прекращения войны.

Ранее сам Фицо опроверг свое участие в военном параде на Красной площади, подчеркнув, что его визит ограничится только официальными переговорами.

Стоит также отметить, что накануне у путина заявили, что пока не видят смысла в новом раунде мирных переговоров с Украиной, поскольку Киев не хочет выполнять условия Москвы.

