В ОП прокомментировали информацию о намерении Фицо передать пути «послания» от Зеленского

Политика
Читати українською
Премьер-министр Словакии в ходе поездки в Москву, вероятно, будет обсуждать с путиным готовность Киева организовать встречу на уровне лидеров.
Фото: Офис президента Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе поездки в Москву, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором владимиром путиным готовность Киева организовать встречу на уровне лидеров.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин, его цитирует Суспільне.

Он рассказал, что во время недавнего разговора Фицо с Владимиром Зеленским обсуждались «дипломатические позиции и перспективы» завершения войны. Словацкий премьер, среди прочего, интересовался позицией Киева касательно путей достижения мира.

«Фицо спросил, на что Украина настроена? Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное, в этом ключе премьер-министр Фицо и будет общаться», – объяснил Литвин.

Напомним, накануне государственный секретарь МИД Словакии Ростислав Хованец заявил, что Фицо может передать путину позицию украинского президента, а также получить от российской стороны информацию о видении возможного прекращения войны.

Ранее сам Фицо опроверг свое участие в военном параде на Красной площади, подчеркнув, что его визит ограничится только официальными переговорами.

Стоит также отметить, что накануне у путина заявили, что пока не видят смысла в новом раунде мирных переговоров с Украиной, поскольку Киев не хочет выполнять условия Москвы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Владимир Путин Офис президента 9 мая Москва Переговоры Война в Украине Роберт Фицо
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

итогиУкраина и россия согласовали режим тишины, а на юге рф остановили работу 13 аэропортов. Главное за день
Зеленский подписал указ, которым официально разрешил россии провести парад в Москве
Войска рф ударили дроном по автомобилю с людьми в Марганце
Украина и россия согласовали трехдневное перемирие и масштабный обмен пленными
Пентагон начал публиковать рассекреченные файлы об НЛО
В Нацполиции рассказали, сколько легального оружия есть на руках у украинцев
Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту
Силы обороны поразили нефтебазу, склады ГСМ и объекты ПВО оккупантов
Лесные пожары в четырех областях Украины: в ГСЧС рассказали о ситуации
В ОП ответили, рассматривают ли отставку Умерова на фоне скандала с «пленками Миндича»
Больше новостей