Лесные пожары в четырех областях Украины: в ГСЧС рассказали о ситуации

По состоянию на вечер пятницы, 8 мая, в четырех областях Украины продолжается тушение девяти лесных пожаров общей площадью более 2 тысяч гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

15 апреля 2026, 10:56 Экологический ущерб от большой войны в Украине превысил 126 миллиардов евро Уничтоженные животные, деревья и тонны загрязнений в почве и водоемах. Какой ущерб окружающей среде нанесла полномасштабная война – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара лесной подстилки. На данный момент огнем пройдено 1180 га. Распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.

В Житомирской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара в Полесском природном заповеднике.

«Ориентировочная площадь возгорания 500 га. Сильный ветер и высокая температура воздуха способствуют быстрому распространению огня. Ситуацию осложняет то, что часть территорий заминирована, из-за чего спасатели не могут полноценно работать на отдельных участках. Для разминирования привлечены саперы ГСЧС. Также в тушении используют БпЛА и роботизированную технику», – отметили в ведомстве.

При этом в Сарненском районе Ровненской области локализован пожар лесного массива на площади 90 га.

В то же время, в приграничных районах Черниговской области также продолжается пожар лесной подстилки ориентировочной площадью 1200 га. Как известно, ранее огнем было охвачено около 4,3 тысячи гектаров территории.

«Из-за близости к границе, хаотичного минирования территорий и угрозы российских обстрелов привлечение техники и личного состава ГСЧС на данный момент невозможно. Работники лесничества создают минерализованные полосы, чтобы не допустить распространения огня», – заявили в ГСЧС.

Всего на всех локациях от ГСЧС привлечены 379 пожарных и 99 единиц техники. В ГСЧС подчеркивают, что ситуация полностью контролируема.

Напомним, недавно на приграничье Черниговской области из-за боевых действий и военной агрессии РФ вспыхнул масштабный лесной пожар. По первым данным, огнём было охвачено около 2400 гектаров леса, однако из-за угрозы обстрелов и российских беспилотников полноценное тушение было невозможно.

Как известно, в Украине в последние дни фиксируется значительное количество лесных пожаров в различных регионах, тушение которых осложняется погодными условиями и боевыми действиями.

В частности, 5 мая на Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар, который охватил около 75 гектаров в Верхне-Воловецком лесничестве. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют причины возгорания.

Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне. Из-за сильного ветра он стремительно распространяется. Огонь уже охватил более 1100 гектаров территории.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.