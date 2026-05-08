Лесные пожары в четырех областях Украины: в ГСЧС рассказали о ситуации

По состоянию на вечер пятницы, 8 мая, в четырех областях Украины продолжается тушение девяти лесных пожаров общей площадью более 2 тысяч гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, в Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара лесной подстилки. На данный момент огнем пройдено 1180 га. Распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра.
В Житомирской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара в Полесском природном заповеднике.
«Ориентировочная площадь возгорания 500 га. Сильный ветер и высокая температура воздуха способствуют быстрому распространению огня. Ситуацию осложняет то, что часть территорий заминирована, из-за чего спасатели не могут полноценно работать на отдельных участках. Для разминирования привлечены саперы ГСЧС. Также в тушении используют БпЛА и роботизированную технику», – отметили в ведомстве.
При этом в Сарненском районе Ровненской области локализован пожар лесного массива на площади 90 га.
В то же время, в приграничных районах Черниговской области также продолжается пожар лесной подстилки ориентировочной площадью 1200 га. Как известно, ранее огнем было охвачено около 4,3 тысячи гектаров территории.
«Из-за близости к границе, хаотичного минирования территорий и угрозы российских обстрелов привлечение техники и личного состава ГСЧС на данный момент невозможно. Работники лесничества создают минерализованные полосы, чтобы не допустить распространения огня», – заявили в ГСЧС.
Всего на всех локациях от ГСЧС привлечены 379 пожарных и 99 единиц техники. В ГСЧС подчеркивают, что ситуация полностью контролируема.
Напомним, недавно на приграничье Черниговской области из-за боевых действий и военной агрессии РФ вспыхнул масштабный лесной пожар. По первым данным, огнём было охвачено около 2400 гектаров леса, однако из-за угрозы обстрелов и российских беспилотников полноценное тушение было невозможно.
Как известно, в Украине в последние дни фиксируется значительное количество лесных пожаров в различных регионах, тушение которых осложняется погодными условиями и боевыми действиями.
В частности, 5 мая на Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар, который охватил около 75 гектаров в Верхне-Воловецком лесничестве. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют причины возгорания.
Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне. Из-за сильного ветра он стремительно распространяется. Огонь уже охватил более 1100 гектаров территории.
