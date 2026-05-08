«Путин слабее, чем считает большинство»: в Эстонии объяснили, почему рф просила тишины на 9 мая

Российский диктатор путин впервые за 20 лет боится атак Украины на парад 9 мая, что является сигналом того, что он слабее, чем считает большинство мира.

Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

«Думаю, впервые за 20 лет он боится атак украинских дронов. И именно поэтому он предлагает это прекращение огня, или как бы мы это ни называли. Возможно, они смогут его придерживаться, но в этом нет никакого стратегического смысла. Так что, похоже, он боится Украину. И это также достаточно ясный сигнал того, что он слабее, чем считает большинство мира», – подчеркнул эстонский министр.

Эскалация от бессилия: как парад на 9 мая вернул Москву в 1941 год Проведение парада на 9 мая в Москве стало для путина навязчивой идеей, хотя от военной техники все же решили отказаться.

Кроме этого, Цахкну спросили об отчете разведки одной из европейских стран, в котором сообщается, что Путин опасается покушения и госпереворота.

«Это часть повседневной жизни при диктатуре», – сказал он, отметив, что олигархи страдают из-за санкций и войны.

В то же время он подчеркнул, что и россияне живут в условиях так называемого «террора власти».

«Сейчас мы видим отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге. Граждане рф в любом случае живут в условиях террора, а теперь они также теряют свободу подключаться к сети и общаться друг с другом. Поэтому я думаю, что эта разведывательная информация достаточно надежна и путин действительно боится за свою жизнь», – добавил глава МИД Эстонии.

Напомним, рф накануне 9 мая снова пригрозила, что нанесет удары по «центрам принятия решений» в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Тем временем президент Владимир Зеленский посоветовал представителям иностранных государств отказаться от идеи посещения путинского парада в Москве 9 мая.

А в Еврокомиссии отреагировали на угрозы россии нанести массированный удар по Киеву.

В то же время власти рф объявили, что в Москве 9 мая полностью ограничат доступ к мобильному интернету, а также к SMS-сообщениям. Кроме того, частичные ограничения будут действовать в более чем 40 регионах.

Позже россия аннулировала приглашения на парад в Москве для зарубежных медиа.

