«Не рекомендуем»: Зеленский предостерег иностранных лидеров от участия в путинском параде

Президент Владимир Зеленский посоветовал представителям иностранных государств отказаться от идеи посещения путинского парада в Москве 9 мая.

Заявление прозвучало в рамках вечернего обращения к нации.

7 мая 2026, 15:58 Эскалация от бессилия: как парад на 9 мая вернул Москву в 1941 год Проведение парада на 9 мая в Москве стало для путина навязчивой идеей, хотя от военной техники все же решили отказаться.

Зеленский подверг критике позицию российского руководства и указал, что Москва стремится обеспечить безопасность проведения парада всего на несколько часов, после чего намерена продолжить войну против Украины.

«Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства. Есть и обращения от некоторых государств, близких россии, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание...В эти дни. Мы не рекомендуем», – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Киев неоднократно предлагал россии прекращение огня, в том числе режим полной тишины с 6 мая.

«Украина готова была обеспечить полную тишину, но в ответ на это мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны россии», – резюмировал он.

Напомним, накануне в министерстве иностранных дел россии заявили, что направили странам и международным организациям официальные ноты с призывом эвакуировать дипломатов и иностранных граждан из Киева из-за возможных ударов 9 мая в случае «срыва парада». В ЕС уже ответили, что не намерены сокращать свое дипломатическое присутствие в Киеве.

Ранее президент Зеленский сообщил, что вокруг Москвы перед парадом 9 мая наращивают количество систем ПВО. По его словам, это свидетельствует о том, что в Кремле не готовятся к прекращению огня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.