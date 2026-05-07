В Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС на 9 мая

В Москве 9 мая полностью ограничат доступ к мобильному интернету, а также к SMS-сообщениям.

Об этом сообщает портал Meduza со ссылкой на заявление Минцифры рф.

Как отмечается, ограничения мобильного интернета коснутся и сайтов из так называемого «белого списка». В ведомстве заявили, что такие меры вводятся «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая».

В то же время в Минцифры рф отметили, что планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7–8 мая на данный момент нет.

Напомним, накануне операторы связи жителей более 40 регионов россии предупредили о временных ограничениях мобильного интернета из-за мероприятий к 9 мая.

Также, как известно, парад 9 мая в Москве впервые проведут без колонны военной техники. Минобороны страны-агрессора объяснило решение оперативной обстановкой.

Следует также отметить, что президент Владимир Зеленский уже предупредил о том, что украинские дроны могут пролететь на параде в Москве 9 мая.

