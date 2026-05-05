«Украина будет действовать зеркально»: Зеленский осудил атаку рф и назвал тишину на 9 мая цинизмом

Просить тишины для проведения пропагандистских празднований на 9 мая, нанося перед этим массированные ракетно-дроновые удары по Украине – это абсолютный цинизм.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале, комментируя массированную атаку российской федерации на Украину в ночь и утром 5 мая.

«Абсолютный цинизм – просить о тишине для проведения пропагандистских празднований и наносить такие ракетно-дроновые удары во все дни перед тем. Каждый день россия может прекратить огонь, и это остановит войну и наши ответы», – заявил президент.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что эту войну необходимо прекратить и достичь мира. И для этого «нужны реальные шаги». В то же время президент сообщил, что Украина не будет наблюдать за этими атаками, а ответит.

«Украина будет действовать зеркально», – написал он.

9 мая 2025, 16:54

Также Зеленский сообщил, что ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Полтавской области ракетами. Они коварно нанесли повторный удар, когда на месте работали спасатели, ранив десятки и убив 5 человек.

«Среди них двое спасателей. Это Герой Украины Виктор Кузьменко, который более 50 раз ликвидировал последствия обстрелов, и Дмитрий Скрыль, который на службе в ГСЧС был более 20 лет. Мои искренние соболезнования родным и близким», – написал президент.

Зеленский добавил, что оккупанты также били и по Харьковской, Днепровской, Запорожской и Киевской областям. Повсюду есть пострадавшие и разрушения. В Павлограде враг повредил ЛЭП, из-за чего тысячи семей остались без света.

Всего, по словам президента, главными целями россии этой ночью были объекты нашей энергетической и критической инфраструктуры.

Как известно, 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавщине. В результате атаки погибли пять человек, также известно о более чем 30 пострадавших. Повреждены железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

После прибытия экстренных служб оккупанты нанесли повторный удар по объекту газодобычи в Полтавской области, в результате которого погибли двое спасателей, ликвидировавших пожар.

Кроме этого, российская оккупационная армия также ночью 5 мая ударила беспилотниками по Запорожью, Днепру и Броварам в Киевской области, в результате чего пострадали как минимум пятеро гражданских.

Всего в ночь на 5 мая россия атаковала Украину 11 баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 164 ударными БПЛА типа «Shahed».

Накануне же в Минобороны рф заявили о прекращении огня с Украиной с 8 по 9 мая.

На это заявление отреагировал президент Украины, объявив режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Зеленский добавил, что Украина будет действовать зеркально, ожидая, что россия перейдет от риторики к реальным шагам.

