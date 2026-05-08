«Пленки Миндича»: экс-замглавы САП Синюк мог быть причастен к бегству основных фигурантов

Бывший заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк мог помогать основным подозреваемым по делу «Мидас» – Тимуру Миндичу и Александру Цукерману.

Об этом говорится в видеорасследовании «Украинской правды» под названием «Побег Миндича и Цукермана. Третья серия «пленок Миндича», которое было обнародовано 8 мая.

8 мая 2026, 15:24

СМИ обнародовали фрагмент «прослушки» с расшифровкой разговора других двух фигурантов дела – Дмитрия Басова и Игоря Миронюка, которые упоминали Синюка в своем диалоге. Разговор Миронюка и Басова состоялся за два месяца до старта операции – они подчеркивали, что перед обращением его нужно проверить на надежность, чтобы он не вел двойной игры.

Из обнародованных пленок ясно, что фигуранты обсуждали то, что Синюка нельзя «использовать постоянно», а только в сверхважных ситуациях, чтобы представитель САП «помогал и подсвечивал». При этом отмечалось, что Синюк может иметь контакты с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым.

Новые данные свидетельствуют, что уже через три недели, 16 октября, заместитель руководителя САП проверял фигурантов, в частности Цукермана, под своим именем в закрытой базе, доступ к которой имеют только органы прокуратуры, до того, как прошли обыски и задержания подозреваемых.

Как отмечается, кроме Цукермана, Синюк просматривал карточки фигурантов дела «Мидас»: Игоря Миронюка, Дмитрия Басова, тогдашнего министра энергетики Светланы Гринчук, тогдашнего министра юстиции Германа Галущенко и других фигурантов этого дела.

По данным УП, через 10 дней после этого Цукерман выехал из Украины через пункт пропуска «Паланка» в направлении Молдовы, а позже оказался в Израиле. В то время как Тимур Миндич, по версии журналистов, покинул страну за несколько часов до обысков в рамках операции «Мидас».

Со своей стороны Миндич и Цукерман утверждают, что их поездки за границу якобы были запланированными.

В разговоре с журналистами Синюк опровергал любые сливы фигурантам дела и заявлял, что даже не знал о «Мидасе» и доступа к соответствующим производствам не имел.

13 ноября 2025, 12:15

В то же время, журналисты УП отмечают, что антикоррупционные органы уже имеют доказательства слива с его стороны и связей с подозреваемыми. Однако достаточно ли этих доказательств для подозрения Синюку, на данный момент неизвестно.

По словам автора расследования Михаила Ткача, материалы дела свидетельствуют о целенаправленном интересе Синюка к фигурантам «Мидаса» во внутренней базе данных, что совпадает во времени с их подготовкой к выезду за границу.

Стоит отметить, что Синюк покинул должность заместителя руководителя САП 21 ноября 2025 года – вскоре после обнародования первых «пленок Миндича».

Напомним, в ноябре в антикоррупционных органах сообщили о проведении масштабной операции в сфере энергетики. В том же месяце было сообщено о подозрении Тимуру Миндичу, Александру Цукерману и ещё пяти лицам.

По версии следствия, Миндич и Цукерман создали преступную организацию, которая выстроила схему систематического получения неправомерной выгоды от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» в размере от 10% до 15% стоимости контрактов. В схему были вовлечены, в частности, бывший заместитель главы Фонда госимущества, который впоследствии стал советником министра энергетики, а также бывший правоохранитель.

В конце марта Офис генерального прокурора Украины направил в Министерство юстиции Израиля официальный запрос об экстрадиции бизнесмена Тимура Миндича.

Также ранее в Fire Point, которая производит дальнобойные ракеты «Фламинго», подтверждали, что подозреваемый по делу о коррупции Тимур Миндич претендовал на 50% акций компании.

Совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что публикация новых «пленок Миндича» является очередной атакой на компанию. Он также обнародовал обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить подлинность обнародованных записей.

28 апреля «Украинская правда» опубликовала вторую часть расшифровок так называемых «пленок Миндича», в которых, по утверждению издания, речь идет о возможном влиянии приближенных к Офису президента лиц на государственный Sense Bank и химическое предприятие «Карпатнафтохим».

При этом секретаря СНБО Рустема Умерова вызвали на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, которое запланировано на 13 мая, после обнародования новых аудиозаписей по делу «Мидас», где фигурируют его разговоры с Миндичем.

