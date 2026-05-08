Трамп заявил, что перемирие с Ираном действует и пригрозил новыми ударами

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорённость о прекращении огня с Ираном остаётся действующей, несмотря на недавний обмен ударами в районе Ормузского пролива. В то же время он пригрозил новыми ударами в случае срыва потенциального мирного соглашения.

Об этом пишет ABC News.

По словам Трампа, американские военные корабли во время прохождения Ормузского пролива якобы подверглись ракетной и дроновой атаке со стороны Ирана, на что США ответили «ударами в ответ в рамках самообороны». Он утверждает, что все вражеские ракеты и беспилотники были сбиты, а атакующие силы «уничтожены».

Комментируя ситуацию, президент США заявил, что прекращение огня остаётся действующим. Он также добавил, что потенциальное соглашение между сторонами может быть достигнуто «в любой день».

«Перемирие продолжается. Оно действует», – сказал Трамп, назвав удары накануне «лёгким предупредительным сигналом».

В то же время он подчеркнул, что в случае повторных атак США готовы действовать значительно жёстче. В соцсетях Трамп написал, что если соглашение не будет подписано быстро, Вашингтон будет наносить «гораздо более сильные и жестокие удары в будущем».

Как известно, ключевым препятствием в переговорах остаётся вопрос ядерной программы Ирана, от развития которой Вашингтон требует отказа.

Напомним, накануне Иран заявил, что США нарушили режим прекращения огня, атаковав танкеры и гражданские районы вблизи Ормузского пролива. В Вашингтоне, в свою очередь, утверждают, что американские силы ответили на ракетные и дроновые удары со стороны Ирана.

Как известно, ранее в США объявили о завершении военной операции против Ирана под названием «Эпическая ярость» и переходе к новому этапу региональной стратегии — проекту «Свобода», который должен был обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Позднее президент Дональд Трамп заявил о приостановке этой инициативы, а сопровождение торговых судов через пролив было временно поставлено на паузу, хотя напряжённость в регионе сохраняется.

Параллельно сообщается, что США и Иран работают над коротким меморандумом, который должен зафиксировать прекращение боевых действий и стать основой для дальнейших переговоров по ядерной программе Тегерана.

В то же время Трамп предупреждал, что США могут возобновить или усилить удары, если Иран нарушит договорённости.

