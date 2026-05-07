Враг ударил дроном по Запорожью, среди пострадавших есть подросток

Оккупационная армия россии в четверг, 7 мая, атаковала дроном город Запорожье. В результате удара пострадали четыре человека.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

По данным местных властей, вражеский дрон взорвался в одном из районов города. Ударом повреждено несколько автомобилей.

Среди пострадавших – мужчины в возрасте 44 и 38 лет, 40-летняя женщина и 15-летний подросток. Всем раненым уже оказывают медицинскую помощь.

Напомним, вечером 7 мая оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по одному из сел Запорожского района. Из-за атаки есть пострадавшие.

А до этого сообщалось, что армия рф атаковала пассажирский состав в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона.

