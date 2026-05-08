Трамп выдвинул ЕС ультиматум по торговому соглашению с США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у Европейского Союза есть время до 4 июля, чтобы полностью выполнить условия торгового соглашения с Соединенными Штатами. В противном случае Вашингтон может ввести «значительно более высокие» пошлины на европейские товары.

Об этом Трамп сообщил после телефонного разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Euronews.

17 марта 2026, 18:02

Американский лидер отложил свою предыдущую угрозу повысить пошлины на автомобили из ЕС с 15% до 25%, которая должна была вступить в силу уже на этой неделе.

«Я терпеливо ждал, пока ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, которого мы достигли в Тернберри, Шотландия. Они пообещали снизить свои тарифы до нуля», – написал Трамп в соцсетях.

Он добавил, что согласился дать Брюсселю время до Дня независимости США — 4 июля. После этого, по его словам, пошлины могут «немедленно вырасти до гораздо более высокого уровня».

Речь идет о торговой договоренности, заключенной прошлым летом, согласно которой ЕС должен был сократить остаточные тарифы на американские товары. Взамен США согласились установить единый тариф в 15% на большинство товаров из Евросоюза.

В настоящее время Европарламент и страны-члены ЕС продолжают переговоры по законодательству, которое позволит реализовать это соглашение. Одним из главных споров остаются требования депутатов включить предохранители на случай, если США нарушат договоренности или выдвинут новые претензии.

Критики соглашения в Европе опасаются, что Трамп может снова прибегнуть к тарифному давлению и требовать от Брюсселя новых уступок, в частности относительно цифрового и экологического регулирования.

Урсула фон дер Ляйен после разговора с Трампом заявила, что стороны остаются приверженными реализации договоренностей.

Напомним, ранее президент США анонсировал рост тарифов на автомобили из ЕС до 25%. Новые правила должны заработать уже на следующей неделе, игнорируя действующие торговые договоренности.

Стоит отметить, что согласно рамочному соглашению, заключенному 27 июля 2025 года в шотландском Тернберри, стороны согласовывали тарифную ставку на уровне 15% для европейского импорта, включая автопром.

Ранее, в феврале, Верховный суд США уже вмешивался в торговую политику Белого дома, признав незаконными и отменив значительную часть пошлин, которые Дональд Трамп ввел в отношении иностранных государств.

