В Чернобыльской зоне бушует масштабный лесной пожар: огонь охватил более 1100 гектаров

В Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул масштабный лесной пожар, который из-за сильного ветра стремительно распространяется. Огонь уже охватил более 1100 гектаров территории, а работы по ликвидации осложнены сложными погодными условиями и минной опасностью.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, общая площадь возгорания уже превышает 1100 гектаров. Очаги огня фиксируются сразу в нескольких кварталах, что усложняет координацию и темпы тушения.

Спасатели отмечают, что ситуация остается сложной из-за сочетания нескольких факторов: сухой погоды, сильного ветра и минной опасности, которая сохраняется на отдельных участках территории. Из-за риска взрывоопасных предметов в части лесных кварталов работы временно не проводятся, что дополнительно ограничивает возможности оперативного реагирования.

К тушению привлечены подразделения ГСЧС, специализированная техника, а также другие службы. Основные усилия сосредоточены на локализации очагов возгорания, создании противопожарных разрывов и недопущении дальнейшего распространения огня на новые территории.

Напомним, в Украине в течение последних дней фиксируется значительное количество лесных пожаров в разных регионах, тушение которых осложняется погодными условиями и боевыми действиями.

В частности, 5 мая на Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар, который охватил около 75 гектаров в Верхне-Воловецком лесничестве. Правоохранители открыли уголовное производство и выясняют причины возгорания.

А накануне на приграничье Черниговской области из-за боевых действий и военной агрессии рф вспыхнул масштабный лесной пожар. Огонь охватил около 2400 гектаров леса, однако из-за угрозы обстрелов и российских беспилотников полноценное тушение на данный момент невозможно.

