США могут начать новые бомбардировки Ирана: Трамп выдвинул ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить или усилить бомбардировки Ирана, если Тегеран не согласится выполнить ранее достигнутые договоренности.

Об этом говорится в новом посте Трампа в Truth Social.

США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении войны – AxiosСША и Иран находятся на финальном этапе согласования одностраничного меморандума, который может зафиксировать прекращение войны и запустить новый этап переговоров по ядерной программе Тегерана.

Американский лидер отметил, что в случае выполнения условий соглашения боевые действия могут быть прекращены, а также может быть обеспечено открытие Ормузского пролива для международного судоходства, включая Иран.

«Если же они не согласятся, бомбардировки начнутся, и, к сожалению, они будут на значительно более высоком уровне и с большей интенсивностью, чем раньше», – подчеркнул Трамп.

Напомним, сегодня, 6 мая, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США и Иран находятся на финальном этапе подготовки меморандума, который может зафиксировать прекращение войны и открыть путь к новым переговорам по ядерной программе Тегерана.

Как известно, операция «Эпическая ярость» против Ирана была начата США и Израилем 28 февраля. Недавно Иран предложил США новый план из 14 пунктов для завершения конфликта и разблокирования Ормузского пролива. Согласно документу, переговоры по ядерной программе планировалось перенести на «позже». Однако президент США Дональд Трамп заявил, что «не может себе представить», чтобы этот план был приемлем.

Также накануне президент США Дональд Трамп заявил о временной паузе в операции «Проект Свобода», которая предусматривала сопровождение судов через Ормузский пролив, несмотря на сохранение блокады.

