Оцифровка трудовых книжек: будут ли действительны бумажные документы после 10 июня

Украинцам объяснили, станут ли недействительными бумажные трудовые книжки после 10 июня. В Гоструда рассказали, как оцифровать документ, что изменится после перехода на электронный формат и нужно ли хранить бумажную книжку
После 10 июня бумажные трудовые книжки не потеряют силу, даже после перевода данных в цифровой формат. В то же время основная информация о трудовом стаже будет храниться уже в электронном реестре Пенсионного фонда.

Об этом сообщают в Гоструда и Пенсионном фонде Украины.

До 10 июня продолжается процесс оцифровки трудовых книжек. После внесения данных в электронную систему бумажный документ остается у работника, однако работодатель может больше его не вести.

Фактически потребность в бумажной трудовой книжке постепенно исчезает, так как все сведения о стаже будут доступны в электронном реестре Пенсионного фонда.

Оцифровать документ может как сам работник, так и работодатель. Для этого нужно авторизоваться на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью электронной подписи.

После входа необходимо:

  • перейти в раздел «Коммуникации с ПФУ»;

  • выбрать вкладку «Сведения о трудовых отношениях»;

  • заполнить необходимые данные;

  • дать согласие на обработку персональных данных;

  • загрузить скан-копии документов и отправить их в Пенсионный фонд.

Статус рассмотрения заявки можно проверить в разделе «Мои обращения».

В Гоструда также объяснили требования к скан-копиям трудовой книжки. Все заполненные страницы нужно загружать в хронологическом порядке. Изображения должны быть четкими и содержать все реквизиты документа – серию, номер, печати, подписи и записи о стаже.

Документы нужно сохранять в форматах JPG или PDF, при этом размер каждого файла не должен превышать 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования – 300 dpi.

Напомним, в Украине официально упростили процедуру подтверждения страхового стажа. Теперь граждане, чьи документы были утеряны из-за оккупации, ликвидации предприятий или уничтожения архивов, могут подтвердить свой опыт работы по обновленным механизмам, что значительно облегчает процесс назначения пенсий.

Также сообщалось, что продолжается подготовка к масштабному обновлению пенсионного законодательства. Новая модель будет включать базовую государственную выплату, страховую часть и специальные профессиональные программы. Соответствующий законопроект планируют подать на рассмотрение в Верховную Раду до конца текущего года.

