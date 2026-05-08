Антикоррупционный суд оставил в СИЗО обвиняемого экс-судью из Киева

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бывшего судью Киевского апелляционного админсуда Игоря Петрика. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в извлечении неправомерной выгоды.

Такое решение 30 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд отправил в следственный изолятор экс-судью Петрика и взыскал в доход государства его заставку. Позже обвиняемый просил изменить применяемую меру пресечения.

«Отказать в удовлетворении ходатайства обвиняемого (Петрика – ред.) об изменении меры пресечения в уголовном производстве о его обвинении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали экс-судью Петрика на получении 5000 долларов взятки. По версии обвинения, в декабря 2016 года экс-судья Петрик получил 5000 долларов за принятие нужного решения по делу коллегией, в которую он входил. Речь шла об оставлении меры обеспечения в виде приостановления процесса аннулирования лицензии частного предприятия на утилизацию опасных отходов. Деньги обвиняемый якобы прятал под судейской мантией, в специально вшитом для этого внутреннем кармане.

