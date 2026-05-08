После атаки дронов в очередной раз горит один из крупнейших НПЗ на территории рф

В ночь на 8 мая в российском Ярославле прогремели взрывы на фоне объявленной «беспилотной опасности». Под ударом, вероятно, местный нефтеперерабатывающий завод «ЯНОС».

Об этом сообщают местные жители, российские Telegram-каналы и украинские мониторинговые ресурсы.

Власти Ярославской области призвали население сохранять спокойствие, избегать открытых мест и отойти от окон. В сообщении отмечалось, что силы ПВО и подразделения минобороны рф якобы работают над отражением атаки.

Тем временем в местных пабликах начали появляться сообщения о серии взрывов, работе противовоздушной обороны и масштабном пожаре в районе НПЗ.

По данным мониторинговых каналов, под удар мог попасть Ярославский нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез» («ЯНОС») – один из крупнейших НПЗ в россии. Завод входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих объектов рф с годовой мощностью около 15 млн тонн сырья. Ассортимент предприятия – от автобензинов до авиатоплива и смазочных материалов. Он также обеспечивает стратегические потребности российской экономики и непосредственно подпитывает военную логистику агрессора.

Очевидцы также публикуют кадры задымления и огня над территорией предприятия. Официальной информации о последствиях атаки и возможных повреждениях по состоянию на данный момент нет. Местные власти подтверждают факт обстрела, но не комментируют пожар на НПЗ.

Напомним, НПЗ в Ярославле уже был под ударом в марте и в конце апреля.

