После атаки дронов в очередной раз горит один из крупнейших НПЗ на территории рф

В ночь на 8 мая в российском Ярославле прогремели взрывы на фоне объявленной «беспилотной опасности». Под ударом, вероятно, местный нефтеперерабатывающий завод «ЯНОС».
Об этом сообщают местные жители, российские Telegram-каналы и украинские мониторинговые ресурсы.
Власти Ярославской области призвали население сохранять спокойствие, избегать открытых мест и отойти от окон. В сообщении отмечалось, что силы ПВО и подразделения минобороны рф якобы работают над отражением атаки.
Тем временем в местных пабликах начали появляться сообщения о серии взрывов, работе противовоздушной обороны и масштабном пожаре в районе НПЗ.
По данным мониторинговых каналов, под удар мог попасть Ярославский нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез» («ЯНОС») – один из крупнейших НПЗ в россии. Завод входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих объектов рф с годовой мощностью около 15 млн тонн сырья. Ассортимент предприятия – от автобензинов до авиатоплива и смазочных материалов. Он также обеспечивает стратегические потребности российской экономики и непосредственно подпитывает военную логистику агрессора.
Очевидцы также публикуют кадры задымления и огня над территорией предприятия. Официальной информации о последствиях атаки и возможных повреждениях по состоянию на данный момент нет. Местные власти подтверждают факт обстрела, но не комментируют пожар на НПЗ.
Напомним, НПЗ в Ярославле уже был под ударом в марте и в конце апреля.
