Рубио объяснил, почему США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана

Соединенные Штаты подтвердили завершение этапа военной операции против Ирана под названием «Эпическая ярость» и заявили об изменении тактики своего военного присутствия в регионе Ближнего Востока.
Военная операция Соединенных Штатов Америки «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Отныне Америка переходит к другому этапу в регионе Ближнего Востока.

Об этом во время брифинга в Белом доме сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Операция завершена. Операция «Эпическая ярость», как президент (Дональд Трамп) сообщил Конгрессу, завершилась на данном этапе. Мы достигли целей этой операции», – заявил Рубио.

В то же время он отметил, что сейчас США работают над реализацией инициативы американского лидера Дональда Трампа, направленной на обеспечение беспрепятственного прохода торговых судов через Ормузский пролив.

«Теперь мы переходим к проекту «Свобода». К чему это может привести в будущем, пока остается вопросом», – сказал госсекретарь.

Рубио назвал проект «Свобода» «первым шагом» к полному открытию Ормузского пролива и подчеркнул, что контроль Ирана над этим морским путем нельзя воспринимать как норму.

«Они (иранцы) пытаются превратить это в некую норму. Ни при каких обстоятельствах мы не позволим им нормализовать тот факт, что они подрывают торговые суда и устанавливают мины в воде. Мы предпочитаем, чтобы эти проливы были открыты так, как они должны быть открыты – так, как это было раньше», – резюмировал госсекретарь США.

Также глава Государственного департамента подтвердил позицию США в мирном переговорном процессе с Ираном.

«Что касается переговоров, я думаю, что президент четко дал понять, что частью переговорного процесса должно быть не только обогащение урана, но и то, что произойдет с этим материалом, который где-то глубоко спрятан. Этот вопрос нужно решить, и он рассматривается на переговорах», – сказал он.

Как известно, операция «Эпическая ярость» против Ирана была начата США и Израилем 28 февраля.

2 мая Дональд Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном «завершилась», пытаясь обосновать отсутствие обращения к законодателям за разрешением на её продолжение после 60-дневного срока боевых действий. После этого президент США объявил о запуске проекта «Свобода» для разблокировки судов в Ормузском проливе.

А уже 6 апреля президент США заявил о временной паузе в операции «Проект Свобода», которая предусматривала сопровождение судов через Ормузский пролив, несмотря на сохранение блокады.

Тем временем власти Ирана запустили новую систему регулирования морского движения для судов, следующих транзитом через Ормузский пролив.

