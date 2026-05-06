США ставят на паузу операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил о временной паузе в операции «Проект Свобода», которая предусматривала сопровождение судов через Ормузский пролив, несмотря на сохранение блокады.

Об этом объявил сам американский лидер в сообщении в соцсети Truth Social.

4 мая 2026, 02:24 Трамп анонсировал операцию по разблокировке судов, застрявших в Ормузском проливе Утром 4 мая США приступят к масштабной гуманитарной операции под названием Проект Свобода для разблокирования гражданских судов в Ормузском проливе.

По словам Трампа, решение о приостановке сопровождения судов через Ормузский пролив якобы было принято после обращений со стороны ряда стран, в частности Пакистана, а также на фоне «значительного прогресса» в переговорах с представителями Ирана.

Он отметил, что военная кампания США против Ирана была «чрезвычайно успешной», а сейчас стороны приблизились к «полному и окончательному соглашению». Именно это, по его словам, стало основанием для временной приостановки операции по проводке судов.

«Мы договорились, что, несмотря на сохранение блокады, «Project Freedom» будет поставлен на паузу на короткий период, чтобы проверить, удастся ли завершить и подписать соглашение», – написал Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что активная фаза боевых действий в рамках операций против Ирана, начатых в феврале, завершена. По его словам, в дальнейшем Вашингтон сосредоточился именно на обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, операцию для разблокировки судов, застрявших в Ормузском проливе, Трамп анонсировал 3 мая. Гуманитарная миссия США имела целью разблокировку судоходства и конвоирование судов нейтральных государств через пролив американскими силами.

В ответ власти Ирана предупредили о готовности нанести удары по иностранным военным объектам (в частности подразделениям США), если те приблизятся к стратегическому водному пути или войдут в его акваторию.

Для проведения операции Центральное командование США планировало задействовать эсминцы, авиацию (более 100 самолетов) и значительный контингент войск. Тегеран расценил такую концентрацию сил как прямую угрозу и нарушение действующих договоренностей о перемирии.

Параллельно с этим Иран ввел собственную систему контроля морского движения, обязав все суда, проходящие через пролив, получать специальные электронные разрешения.

