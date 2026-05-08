Россия в течение ночи атаковала Украину почти 70 дронами: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 8 мая выпустили по Украине 67 ударных беспилотников различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал атаковал 67 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, ИТАЛМАС и дронами-имитаторами «Пародия» из направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 56 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, ИТАЛМАС и дронов других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним, оккупационная армия России в четверг, 7 мая, атаковала дроном город Запорожье. В результате удара пострадали четыре человека.

А ранее сообщалось, что армия РФ атаковала пассажирский поезд в Николаевской области. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона.

