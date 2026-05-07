Лидеры ЕС готовятся к возможным переговорам с путиным о войне в Украине

Европейский Союз начал подготовку к потенциальным переговорам с президентом рф владимиром путиным по завершению войны в Украине. В Брюсселе признают, что мирный процесс при посредничестве США фактически зашел в тупик, а Европа рискует остаться в стороне от ключевых решений.

Об этом сообщает Financial Times.

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами 27 стран ЕС возможные механизмы для будущего диалога с россией, если для этого появятся условия.

«Я общаюсь со всеми лидерами ЕС, чтобы понять, как лучше организовать нашу работу и определить, что нам нужно для эффективных переговоров с россией, когда настанет подходящий момент», – сказал Кошта.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС на Кипре призвал европейских партнеров быть готовыми «включиться в переговорный процесс».

В то же время в ЕС говорят, что на данный момент нет никаких сигналов от Кремля о готовности к серьезному диалогу с представителями Евросоюза. Брюссель также не хочет мешать переговорному процессу, который ведет президент США Дональд Трамп.

Однако, на фоне затягивания переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом, в Европе растет обеспокоенность, что будущие договоренности могут быть приняты без участия ЕС.

В материале отмечается, что Украина поддерживает идею более тесной координации с европейскими союзниками. В Киеве не исключают появления единого представителя от Европы для диалога с россией и усиления давления на Кремль.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что на данный момент не видят смысла в новом раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и рф. Помощник путина утверждает, что прогресс возможен только при условии выполнения российских требований, в частности вывода ВСУ с территорий Донбасса.

До этого Украина уже участвовала в нескольких раундах переговоров с агрессором при посредничестве США. Впрочем, достичь договоренностей о прекращении огня не удалось из-за территориальных претензий рф.

Хотя трехсторонний формат сейчас на паузе, продолжается активный двусторонний диалог между Киевом и Вашингтоном. В частности, секретарь СНБО Рустем Умеров находится с визитом в Майами для встречи со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Между тем ранее сообщалось, что на фоне фактического замораживания официального переговорного процесса между Киевом и Москвой, в Европе непублично готовятся к сценарию длительной войны в Украине.

