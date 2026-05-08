В Ростове-на-Дону после атаки горит промузел с военными предприятиями

В ночь на 8 мая в российском Ростове-на-Дону прогремела серия взрывов, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар. Возгорание возникло в районе Западного промузла, где расположены стратегические предприятия.

Об этом сообщают местные жители, украинские мониторинговые ресурсы и свидетельствует OSINT-анализ телеграм-канала ASTRA.

27 марта 2026, 12:20

В частности, речь идет о заводе лакокрасочных материалов «Эмпилс» и филиале научно-технического центра «Радар».

Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и густом дыме над промышленной зоной. ASTRA, проанализировав кадры очевидцев, пришла к выводу, что пожар охватил территорию вблизи нескольких важных объектов.

Завод «Эмпилс» считается одним из крупнейших химических и лакокрасочных предприятий юга россии. Ранее его уже атаковали в январе 2026 года.

В то же время филиал «НТЦ Радар», который также оказался в районе возгорания, занимается разработкой и обслуживанием комплексов специального назначения. По открытым данным, предприятие сотрудничает с минобороны рф и российскими компаниями оборонного сектора.

Официальные власти россии на данный момент детально не комментировали последствия атаки и возможные повреждения предприятий.

Напомним, этой ночью после атаки в очередной раз вспыхнул НПЗ в Ярославле, который является одним из крупнейших в рф.

А накануне сообщалось, что украинские дроны пролетели более 1500 километров и поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в российской Перми.

