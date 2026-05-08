ГБР разоблачило чиновников, нанесших ущерб государству более чем на 7 миллиардов

За первые четыре месяца 2026 года сотрудники Государственного бюро расследований задокументировали правонарушения должностных лиц, чьи действия нанесли критический ущерб бюджету Украины на более чем 7 млрд 125 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
«Речь идет о противоправных действиях должностных лиц, которые должны были бы заботиться о наполнении бюджета и рациональном использовании государственных средств», – сообщили в ГБР.
Как отмечается, сумма выявленной неправомерной выгоды, которую могли получить фигуранты производств, превышает 13 млн 816 тысяч гривен.
При этом, чтобы возместить ущерб, следователи арестовали имущество подозреваемых и обвиняемых на более чем 494 млн грн. В государственный бюджет уже возвращено более 341 млн грн.
Также среди резонансных примеров работы в сфере злоупотреблений ГБР называет незаконное отчуждение отеля в Виннице – сообщено о подозрении 7 лицам в рамках уголовного производства относительно деятельности должностных лиц ЧАО «Укрпрофтур» и ЧАО «Винницатурист».
Как известно, Государственное бюро расследований создали 12 ноября 2015 года, когда Верховная рада приняла соответствующий закон. Однако фактическая деятельность (расследование преступлений и принесение присяги первыми следователями) началась 27 ноября 2018 года.
