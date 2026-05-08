Дроны СБУ уже в третий раз поразили НПЗ и нефтяной объект в российской Перми

В ночь на 8 мая бойцы СБУ нанесли новые удары по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь», которые расположены более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в соцсетях.

«Этой ночью специалисты Центра спецопераций «Альфа» СБУ отработали по НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь». Оба объекта расположены более чем в 1500 км от границы с Украиной», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки дронов СБУ на НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание на одной из установок АВТ, которая является ключевым узлом первичной переработки нефти. В частности, на нефтеперекачивающей станции поражен один из резервуаров.

В СБУ уточнили, что «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россиян, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и нужды российской оккупационной армии.

В то же время, ЛПДС «Пермь» принадлежит АО «Транснефть» и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы страны-агрессора. Через эту станцию нефть распределяется по четырем направлениям, в том числе и на Пермский НПЗ.

Как известно, предыдущие удары в Перми произошли 29-30 апреля. Тогда попали по ЛПДС и по установке первичной переработки нефти АВТ-4 на НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Напомним, украинские дроны пролетели более 1500 километров и поразили нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в российской Перми в ночь на 7 мая.

Также 8 мая ударные дроны атаковали российский Ростов-на-Дону. Там прогремела серия взрывов, после чего в городе вспыхнул масштабный пожар. Возгорание возникло в районе Западного промузла, где расположены стратегические предприятия.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы применили «дальнобойные санкции» по нефтяному объекту в российском Ярославле более чем в 700 км и показал видео.

