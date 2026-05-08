Правоохранители задержали подозреваемых в подрыве автомобиля в Днепре 7 мая

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали подозреваемых в подрыве автомобиля военного ВСУ в Днепре, который произошел вчера, 7 мая.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Было установлено, что двое злоумышленников, выполняя задание российских кураторов, заложили под автомобиль военнослужащего ВСУ самодельное взрывное устройство и установили рядом телефонную камеру для видеофиксации теракта. Сообщается, что в дальнейшем взрывчатка была дистанционно активирована с помощью звонка на мобильный телефон, которым была снаряжена бомба.

«В течение нескольких часов после взрыва сотрудники СБУ идентифицировали личности исполнителей подрыва и задержали их. Одного из них перехватили при попытке побега за границу, где он надеялся скрыться от правосудия», – говорится в сообщении.

Как отмечается, исполнителями теракта оказались жители Самаровского района Днепропетровщины, которые искали «легких денег» в Telegram-каналах.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, сим-карты и одежду, которые они использовали во время подготовки и совершения теракта.

На данный момент следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Сейчас оба фигуранта находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Запорожье задержали дезертира, который также планировал теракт по заказу рф.

А позже в Житомире Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали агента рф, которая под видом курьера готовила теракт против одного из подразделений ВСУ.

Также стало известно, что спецслужбы российской федерации завербовали и втянули в совершение преступлений как минимум 260 украинских детей.

