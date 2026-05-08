Евровидение-2026: в каком полуфинале выступит Украина и где смотреть

Leléka с песней «Ridnym» представит Украину во втором полуфинале 70-го конкурса Евровидение-2026, который состоится 14 мая.
Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA

Украина выступит во втором полуфинале юбилейного 70-го конкурса Евровидение-2026, который состоится 14 мая. Представительница страны Leléka с песней Ridnym выйдет на сцену под номером 12.

Об этом сообщает Суспільне.

Песенный конкурс Евровидение-2026 пройдет в Вене. Полуфиналы, где будут определять финалистов, запланированы на 12 и 14 мая, а победителя определят в субботу, 16 мая. Конкурс пройдет на крупнейшей крытой арене Австрии – Wiener Stadthalle.

Все шоу будут начинаться в 22:00 и будут доступны для просмотра на платформах Общественного вещателя, в частности на:

  • сайте Суспільне Культура и Суспільне Евровидение;
  • телеканале Суспільне Культура;
  • Радио Проминь.

Отдельно будет доступна комментаторская трансляция на YouTube-канале «Евровидение Украина», где работу ведущего Тимура Мирошниченко будут сопровождать приглашенные со-комментаторы.

Как известно, номер Украины для конкурса поставил режиссер Илья Дуцик. Образ певицы Leléka создали дизайнер Лилия Литковская и стилист Маргарита Шекель, вдохновляясь поэтическими образами Леси Украинки. Вместе с певицей на сцене выступит бандурист Ярослав Джусь, сценический образ которого отсылает к казацкой эпохе и символизирует музыкантов как хранителей памяти и голоса сообщества.

Напомним, на фанатском портале Eurovision World продолжается голосование за потенциального победителя Евровидения-2026 и уже прослеживается фаворит конкурса. Согласно подсчетам голосов, уверенным лидером опроса является Финляндия.

